У Hyundai появился дрон для перевозки автомобилей по воздуху

Компания Hyundai представила новое решение для расширения возможностей наземного транспорта - дрон, который приземляется на крышу автомобиля и может закрепляться на ней. Об этом пишет Auto.ru со ссылкой на CarBuzz.

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Компания уже разработала множество вариантов использования этой технологии. Основная идея заключается в расширении возможностей шагоходов Hyundai. Компания активно работает над созданием шагающих машин, которые могут использоваться в условиях сложной местности. Модуль с винтами дрона может переносить такие машины через высокие преграды или транспортировать их, куда необходимо.

Кроме того, летающая часть может быть использована для перевозки грузов или как летающая зарядная станция. Дрон также может служить "глазами" автомобиля в условиях плохой видимости, сканируя местность впереди.