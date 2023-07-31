Оценена доля кредитов на покупку китайских автомобилей
В ряде российских банков доля автокредитов на покупку новых китайских автомобилей составила 50%. Об этом сообщает «Коммерсант».
Отмечается, что по итогам первого полугодия в ВТБ выдали порядка 7000 кредитов на 12,5 млрд руб. Из них примерно 50% пришлось на машины из КНР.
В структуре автокредитов банка «Открытие авто» на новые автомобили доля китайских машин достигла 26% от суммарного числа сделок, 34% – от объема.
Доля автокредитов на новые китайские автомобили в банке «Зенит» составила 29%.
По мнению опрошенных экспертов, увеличение спроса на китайский автопром обусловлено наличием скидок, субсидий и вариантов рассрочки, предлагаемых концернами при продаже машин.
Директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко отметила, что на ряд моделей распространяется льготное автокредитование с господдержкой. В частности, речь идет о китайских Haval.
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян и выяснил, что примерно у 51% российских граждан и их родственников нет кредитов. 46% сообщили о наличии займов. Из них 28% опрошенных имеют один кредит, 11% респондентов – два, 3% россиян – три, 4% – более трех.