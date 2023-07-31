Оценена доля кредитов на покупку китайских автомобилей

В ряде российских банков доля автокредитов на покупку новых китайских автомобилей составила 50%. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Отмечается, что по итогам первого полугодия в ВТБ выдали порядка 7000 кредитов на 12,5 млрд руб. Из них примерно 50% пришлось на машины из КНР.

В структуре автокредитов банка «Открытие авто» на новые автомобили доля китайских машин достигла 26% от суммарного числа сделок, 34% – от объема.

Доля автокредитов на новые китайские автомобили в банке «Зенит» составила 29%.

По мнению опрошенных экспертов, увеличение спроса на китайский автопром обусловлено наличием скидок, субсидий и вариантов рассрочки, предлагаемых концернами при продаже машин.

Директор рейтингов финансовых компаний НРА Ирина Лапко отметила, что на ряд моделей распространяется льготное автокредитование с господдержкой. В частности, речь идет о китайских Haval.