В России подорожал кроссовер Exeed LX
Китайский кроссовер Exeed LX подорожал в России. Как сообщает Autonews.ru, теперь новый автомобиль можно купить по цене от 3 млн рублей — в июле 2023 года цены уже выросли, до уровня от 2,88 млн рублей. Таким образом, цены выросли более чем на 100 тысяч рублей.
В оснащение машины входит обогрев сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, водительское сидение имеет электрорегулировку, а в салоне работает двухзонный климат-контроль. Водителю помогают антиблокировочная система тормозов (ABS), парктроники, камера заднего вида и круиз-контроль.
На Exeed LX устанавливают 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. Разгон до 100 км/ч за 10,5 секунд при максимальной скорости в 185 км/ч. Кроссовер поставляется только с передним приводом.
Отметим, что повышение цены может быть связано с увеличением утильсбора. С 1 августа для машин мотором от 1 до 2 л он вырастет с 178,4 тысяч рублей до 306 тысяч рублей.