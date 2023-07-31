В России подорожал кроссовер Exeed LX

Китайский кроссовер Exeed LX подорожал в России. Как сообщает Autonews.ru, теперь новый автомобиль можно купить по цене от 3 млн рублей — в июле 2023 года цены уже выросли, до уровня от 2,88 млн рублей. Таким образом, цены выросли более чем на 100 тысяч рублей.

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В оснащение машины входит обогрев сидений, руля и форсунок стеклоомывателя, водительское сидение имеет электрорегулировку, а в салоне работает двухзонный климат-контроль. Водителю помогают антиблокировочная система тормозов (ABS), парктроники, камера заднего вида и круиз-контроль.

На Exeed LX устанавливают 1,5-литровый турбомотор мощностью 147 л.с. Разгон до 100 км/ч за 10,5 секунд при максимальной скорости в 185 км/ч. Кроссовер поставляется только с передним приводом.