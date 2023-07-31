В Москве заблокировали несколько тысяч самокатчиков

В Москве с начала сезона проката электросамокатов заблокировано свыше семи тысяч аккаунтов нарушителей правил пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ), сообщили в пресс-службе дептранса российской столицы.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, задача властей – повышать безопасность поездок на электросамокатах в городе.

«Для пользователей сервисов аренды всегда действовали внутренние штрафы, а за грубые нарушения, повлекшие аварии, или системные нарушения ПДД пользователи в сервисах блокируются», – напомнил он.

По словам Ликсутова, всего с начала сезона к административной ответственности за нарушения ПДД для средств индивидуальной мобильности привлекли свыше 15 тысяч водителей.