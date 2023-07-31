Lada Granta без центрального замка подешевели на 3000 рублей

Автомобили Lada Granta без центрального замка подешевели в России на 3000 рублей
Компания АвтоВАЗ снизила цены на 3000 рублей на автомобили Lada Granta в комплектациях без центрального замка.
Теперь стоимость седана Lada Granta в комплектациях Classic, Classic Кондиционер и Comfort с восьмиклапанным двигателем стоит на 3000 рублей дешевле. Цены соответственно составляют 745 900, 786 900 и 816 900 рублей. Также на 30000 рублей снижена стоимость седана Lada Granta Drive Active в комплектации Comfort с двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Стоимость седана составляет 950 900 рублей.
Остальные версии также стали дешевле на 3000 рублей. Например, лифтбэк в комплектации Classic Кондиционер с двигателем мощностью 90 лошадиных сил и в комплектации Comfort стоит 816 900 рублей и 846 900 рублей соответственно. Кросс-универсал Lada Granta Cross в комплектациях Comfort Light и Comfort стоит 866 900 и 885 900 рублей соответственно.