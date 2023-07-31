Доходы «Автодора» от платного проезда выросли на 37%

Доходы «Автодора» от оплаты проезда по платным участкам дорог за первые шесть месяцев выросли на 37% по сравнению аналогичным периодом 2022 года. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, они достигли 31,9 млрд рублей.

Расходы государственной компании на доверительное управление автодорогами тоже увеличились на 12,8%, до 38 млрд рублей. Расходы на строительство и реконструкцию дорог также выросли, в 1,5 раза, до 196,2 млрд рублей.

С начала 2023 года показатель долгосрочных займов «Автодора» вырос на 11%, до 620 млрд рублей. Краткосрочные обязательства выросли еще больше — на 29,4%, до 66,5 млрд рублей. Кредиторская задолженность увеличилась почти в 1,6 раза, до 50 млрд рублей.