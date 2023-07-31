Во Франции придумали новый способ борьбы с нарушителями парковки
Известно, что эвакуаторы далеко не во всех ситуациях могут убрать машину-нарушителя с места незаконной парковки. И вот теперь, как пишет издание SPEEDME.RU, французская компания Multitract смогла найти инновационное решение этой проблемы.
Краны под названием Eastract могут управляться человеком-оператором при помощи пульта дистанционного управления. Благодаря этому обеспечивается большая точность и простота использования.
Стандартные краны Eastract обладают внушительной грузоподъемностью в 2,5 тонны. Для более тяжелых машин были разработаны версии TowTrack XL. Они могут поднимать авто весом до 3,5 тонны.