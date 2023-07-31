Россияне начали оснащать китайские автомобили спутниковой сигнализацией

«Показательны данные по страхованию машин с установкой противоугонных систем. За 6 месяцев 2023 года мы наблюдаем 5-кратный рост числа китайских машин, которые страхуются со «спутником». Стоимость автомобилей значительно выросла, и мы видим заинтересованность клиентов в том, чтобы сохранить свой автомобиль и обеспечить его максимальную защиту», — сообщил Иванов «Газете.Ru».

За 6 месяцев 2023 года число угонов китайских машин осталось на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2022 года, но до середины прошлого года на рынке были представлены в основном китайские марки эконом-класса и среднего класса, добавил Иванов.