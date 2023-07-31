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В 2023 году в пять раз выросло число китайских машин со спутниковой сигнализацией

В России значительно выросло число автомобилей китайских марок, которые оснащаются спутниковыми охранными системами. Об этом «Газете.Ru» рассказал замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.

Россияне начали оснащать китайские автомобили спутниковой сигнализацией
© Газета.Ru

«Показательны данные по страхованию машин с установкой противоугонных систем. За 6 месяцев 2023 года мы наблюдаем 5-кратный рост числа китайских машин, которые страхуются со «спутником». Стоимость автомобилей значительно выросла, и мы видим заинтересованность клиентов в том, чтобы сохранить свой автомобиль и обеспечить его максимальную защиту», — сообщил Иванов «Газете.Ru».

За 6 месяцев 2023 года число угонов китайских машин осталось на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2022 года, но до середины прошлого года на рынке были представлены в основном китайские марки эконом-класса и среднего класса, добавил Иванов.

По его словам, начиная с конца прошлого года появляется все больше премиальных автомобилей китайского производства, и компания прогнозирует большой спрос на них среди угонщиков.

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