Электрический Toyota Land Cruiser проехал 7 километров под водой

Как сообщает SPEEDME.RU, команда инженеров и автоспортсменов представила свой новый проект — ярко-оранжевый SWB Land Cruiser 40-й серии, который получил название «Mudcrab». После полной гидроизоляции и установки электрической силовой установки, команда потратила около шести месяцев на восстановление автомобиля для установки мирового рекорда.

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Сотни добровольцев, включая инженеров, дайверов и любителей автоспорта, внесли свой вклад в проект. Они помогали писать индивидуальные печатные платы, преобразовывали старый дизельный двигатель в электрический и предоставляли свои навыки дайвинга.