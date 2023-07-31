Электрический Toyota Land Cruiser проехал 7 километров под водой
Как сообщает SPEEDME.RU, команда инженеров и автоспортсменов представила свой новый проект — ярко-оранжевый SWB Land Cruiser 40-й серии, который получил название «Mudcrab». После полной гидроизоляции и установки электрической силовой установки, команда потратила около шести месяцев на восстановление автомобиля для установки мирового рекорда.
Сотни добровольцев, включая инженеров, дайверов и любителей автоспорта, внесли свой вклад в проект. Они помогали писать индивидуальные печатные платы, преобразовывали старый дизельный двигатель в электрический и предоставляли свои навыки дайвинга.
29 июля команда доставила водонепроницаемый электромобиль в Дарвин на Северной территории Австралии, проехала на нем по дну гавани Дарвина на глубине 30 метров, побив рекорд самой длинной и глубокой подводной поездки.