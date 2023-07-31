Эксклюзивный Maybach-броневик продают за 40 млн рублей

Редкий 16-летний представительский седан Maybach 62S выставлен на продажу в России. Объявление опубликовано на Авто.ру. В настоящее время это самый дорогой представитель этой модели: следующее по стоимости предложением два раза дешевле. Такая высокая цена седана обусловлена как маленьким пробегом, всего в 5700 километров, так и его главной особенностью — это броневик. Продавец объясняет, что редко пользовался автомобилем, поскольку в его автопарке есть еще несколько машин того же класса.

Среди характеристик автомобиля особый интерес вызывает защита по стандарту B7, что означает, что он может выдержать обстрел из ручного автоматического оружия и винтовок калибра до 7,62. Фотографии в объявлении свидетельствуют о наличии пуленепробиваемых боковых стекол увеличенной толщины.

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Авто.ру

Кроме того, Maybach оснащен двумя раздельными креслами с оттоманками на втором ряду, бортовыми телефонами, холодильником для напитков и раскладными столиками. Водительская и пассажирская части салона отделены перегородкой.

Как отмечается в объявлении, седан укомплектован 12-цилиндровым двигателем объёмом 6,0 литра с отдачей 612 л.с. и 1000 Нм. Такой автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.