Эксклюзивный Maybach-броневик продают за 40 млн рублей

Эксклюзивный Maybach-броневик продают в России
Редкий 16-летний представительский седан Maybach 62S выставлен на продажу в России. Объявление опубликовано на Авто.ру. В настоящее время это самый дорогой представитель этой модели: следующее по стоимости предложением два раза дешевле. Такая высокая цена седана обусловлена как маленьким пробегом, всего в 5700 километров, так и его главной особенностью — это броневик. Продавец объясняет, что редко пользовался автомобилем, поскольку в его автопарке есть еще несколько машин того же класса.
Среди характеристик автомобиля особый интерес вызывает защита по стандарту B7, что означает, что он может выдержать обстрел из ручного автоматического оружия и винтовок калибра до 7,62. Фотографии в объявлении свидетельствуют о наличии пуленепробиваемых боковых стекол увеличенной толщины.
Кроме того, Maybach оснащен двумя раздельными креслами с оттоманками на втором ряду, бортовыми телефонами, холодильником для напитков и раскладными столиками. Водительская и пассажирская части салона отделены перегородкой.
Как отмечается в объявлении, седан укомплектован 12-цилиндровым двигателем объёмом 6,0 литра с отдачей 612 л.с. и 1000 Нм. Такой автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 5,2 секунды при максимальной скорости 250 км/ч.
Как сообщалось, в 2020 году на продажу выставлялся редчайший лимузин Maybach этого поколения за рекордные 130 миллионов рублей. По некоторым данным всего было выпущено лишь восемь таких экземпляров с открытым верхом.