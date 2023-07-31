Стало известно об опасности китайских электрокаров

Британский институт автомобильной промышленности в своем докладе предупредил, что китайские электрокары опасны, так как могут быть в один момент отключены по решению властей Китая. Об этом стало известно из статьи газеты «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Издание со ссылкой на газету The Times сообщило об исследовании профессора Джима Сэйкера. По словам специалиста, от 100 до 300 тысяч произведенных в Китае электромобилей Европы могут перестать работать.

«Угроза, которую представляет заполнение страны умными электромобилями, может оказаться самым эффективным троянским конем, который есть в распоряжении китайского истеблишмента», — заявил Сэйкер.

По словам эксперта, нельзя полагаться на то, что в китайских электромобилях не установлено вредоносное или шпионское программное обеспечение. Подобная перспектива вызывает беспокойство, так как к 2030 году в Великобритании планируют запретить продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями.