Оценено влияние санкций на автомобильный рынок в России

"Во-первых, у нас остается опция покупать машины до 1,9 литра, и таких, конечно, большинство. Поэтому то, чего коснется, скорее всего, поедет через третьи страны. Даже можно не использовать слово "параллельный импорт", потому что речь идет о рынке Б У. Поэтому просто запрет и все. Как обычно, могут порадоваться за себя коммерсанты из Казахстана, Армении, Киргизии, в первую очередь, когда именно в этот адрес будут направляться те автомобили, на которые попал запрет. Это будут машины либо свыше 2-х литров, либо вообще полноценные внедорожники, там и 4 литра и так далее. Поэтому я думаю, что с небольшим удорожанием, 10-15%, они все равно в нашу страну будут попадать. И я думаю, по-прежнему будут пользоваться спросом, несмотря на подорожание".