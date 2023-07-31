Оценено влияние санкций на автомобильный рынок в России
Япония запретила экспорт в Россию гибридных автомобилей и машин с объемом двигателя свыше 1,9 литра. Ограничения, которые вступят в силу 9-го августа, правительство Японии вводит в рамках нового пакета антироссийских санкций. Наибольшим спросом указанные автомобили пользуются на территории Дальнего Востока и значительной части Сибири. Однако серьезным образом на российский автомобильный рынок ограничения не повлияют, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
"Во-первых, у нас остается опция покупать машины до 1,9 литра, и таких, конечно, большинство. Поэтому то, чего коснется, скорее всего, поедет через третьи страны. Даже можно не использовать слово "параллельный импорт", потому что речь идет о рынке Б У. Поэтому просто запрет и все. Как обычно, могут порадоваться за себя коммерсанты из Казахстана, Армении, Киргизии, в первую очередь, когда именно в этот адрес будут направляться те автомобили, на которые попал запрет. Это будут машины либо свыше 2-х литров, либо вообще полноценные внедорожники, там и 4 литра и так далее. Поэтому я думаю, что с небольшим удорожанием, 10-15%, они все равно в нашу страну будут попадать. И я думаю, по-прежнему будут пользоваться спросом, несмотря на подорожание".
Всего в новом санкционном списке Японии 750 наименований, в основном в категориях, которые уже подпадали под действие ограничительных мер. В частности, речь идет о яхтах, шинах для большегрузных автомобилей, автокреслах, автозамках и других товарах.