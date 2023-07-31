Рассекречены двигатели нового Toyota Land Cruiser Prado

По данным издания BestCarWeb, базовую версию Prado укомплектуют «четвёркой» объемом 2,7 литра, которая есть в текущей версии модели. Альтернативой ей выступит четырехцилиндровый дизель объемом 2,8 литра. Оба мотора теперь станут с более повышенной отдачей и топливной эффективностью.

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Шестицилиндрового двигателя у нового Prado не будет: самая дорогая модификация получит гибридную установку на базе 2,4-литровой «четвёрки», которую дополнят электромотором в приводе задних колёс. Предполагается, что отдача составит 371 лошадиную силу.

Этот же мотор, но без электрического довеска сможет развивать 279 лошадиных сил. Кроме того, теперь с двигателями будет работать 6-ступенчатый «автомат» вместо 10-ступенчатого, как у Land Cruiser 300.

Полный привод будет предложен для всех версий Prado со стандартными ДВС. Новое поколение внедорожника построят на платформе Lexus GX. Их размеры будут практически совпадать: при аналогичной колесной базе 2850 миллиметров Toyota окажется на 50 миллиметров короче, уменьшив длину до 4,9 метра. Дорожный просвет составит 225 миллиметров.

Рендер bestcarweb.jp

Рендер bestcarweb.jp

Премьера нового Land Cruiser Prado состоится 2 августа. Ожидается, что в продаже на японском рынке внедорожник появится в октябре 2023 года. Цена составит от 4 до 7 миллионов иен (2,6-4,5 миллиона рублей).