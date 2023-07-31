Рассекречены двигатели нового Toyota Land Cruiser Prado
По данным издания BestCarWeb, базовую версию Prado укомплектуют «четвёркой» объемом 2,7 литра, которая есть в текущей версии модели. Альтернативой ей выступит четырехцилиндровый дизель объемом 2,8 литра. Оба мотора теперь станут с более повышенной отдачей и топливной эффективностью.
Шестицилиндрового двигателя у нового Prado не будет: самая дорогая модификация получит гибридную установку на базе 2,4-литровой «четвёрки», которую дополнят электромотором в приводе задних колёс. Предполагается, что отдача составит 371 лошадиную силу.
Этот же мотор, но без электрического довеска сможет развивать 279 лошадиных сил. Кроме того, теперь с двигателями будет работать 6-ступенчатый «автомат» вместо 10-ступенчатого, как у Land Cruiser 300.
Полный привод будет предложен для всех версий Prado со стандартными ДВС. Новое поколение внедорожника построят на платформе Lexus GX. Их размеры будут практически совпадать: при аналогичной колесной базе 2850 миллиметров Toyota окажется на 50 миллиметров короче, уменьшив длину до 4,9 метра. Дорожный просвет составит 225 миллиметров.
Премьера нового Land Cruiser Prado состоится 2 августа. Ожидается, что в продаже на японском рынке внедорожник появится в октябре 2023 года. Цена составит от 4 до 7 миллионов иен (2,6-4,5 миллиона рублей).
Ранее Toyota частично раскрыла дизайн нового Land Cruiser Prado. Как и ожидалось, новое поколение легендарного внедорожника выполнили в стиле классических моделей.