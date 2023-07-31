$91.59+0.61100.94+0.98

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта на Крымском мосту было восстановлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
© РИА Новости

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», – сообщает источник.

Отметим, что причины временной остановки автодвижения не назывались.

Кроме того, источник напомнил автомобилистам о правилах проезда по Крымскому мосту. Согласно правилам, движение автотранспорта по мосту организовано в реверсивном режиме – на реверсивном участке необходимо соблюдать скоростной режим в 20 км/ч, а также дистанцию между автомобилями в 20 метров. Кроме того, на мосту продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта, а сам мост открыт для проезда только легковых автомобилей.

Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.

Главное из автомира
Больше новостей
Рамблер: главные новости