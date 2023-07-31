На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
Движение автотранспорта на Крымском мосту было восстановлено после временной остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено», – сообщает источник.
Отметим, что причины временной остановки автодвижения не назывались.
Кроме того, источник напомнил автомобилистам о правилах проезда по Крымскому мосту. Согласно правилам, движение автотранспорта по мосту организовано в реверсивном режиме – на реверсивном участке необходимо соблюдать скоростной режим в 20 км/ч, а также дистанцию между автомобилями в 20 метров. Кроме того, на мосту продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта, а сам мост открыт для проезда только легковых автомобилей.
Ранее движение автотранспорта по Крымскому мосту было временно перекрыто.