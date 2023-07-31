На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта

Кроме того, источник напомнил автомобилистам о правилах проезда по Крымскому мосту. Согласно правилам, движение автотранспорта по мосту организовано в реверсивном режиме – на реверсивном участке необходимо соблюдать скоростной режим в 20 км/ч, а также дистанцию между автомобилями в 20 метров. Кроме того, на мосту продолжает действовать досмотр пассажиров и транспорта, а сам мост открыт для проезда только легковых автомобилей.