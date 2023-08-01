Линейка BelGee пополнится седаном и еще одним кроссовером

Неделю назад на заводе "БелДжи" стартовало производство компактного кроссовера BelGee X50 - суть Geely Coolray, которые уже отправились в Россию. В будущем портфель бренда пополнится ещё несколькими моделями.

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Об этом рассказал директор белорусского завода Геннадий Свидерский, уточнив, что в Республике и Российской Федерации будут продаваться модели как под маркой Geely, так и под брендом BelGee. Дифференциация аудитории будет происходит за счёт "свежести": X50 - Coolray первого поколения, под маркой Geely будут продавать новую генерацию кроссовера.

По такому же сценарию будет выстраиваться работа и по другим моделям:

"В следующем году по пути Geely Coolray пойдут Atlas Pro и седан Emgrand 7. Новые названия для них ещё прорабатываются. Для кроссовера, к примеру, товарный индекс может быть X70 или Х90", - рассказал в беседе с av.by Свидерский.

Что касается стоимости на ребрендинговые машины, то глава "БелДжи" объяснил, почему их цена не окажется ниже, чем на оригинальные модели Geely:

"Coolray и X50 - абсолютно одинаковые машины. Почему тогда вторая должна оказаться дешевле? Более того, последние изменения курса иностранных валют в сторону увеличения демонстрируют, что всю дополнительную финансовую нагрузку завод берёт на себя. Поэтому неповышение цен на нашу продукцию - уже большой плюс для нашего потенциального покупателя".