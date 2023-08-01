Российским водителям могут снова открыть доступ к "зеленым картам"

Иностранные страховые компании рассматривают возможность продажи россиянам «Зеленых карт» — международного аналога ОСАГО. Эта идея обсуждается с Бюро Турции и Азербайджана, как сообщает Российский союз автостраховщиков. Об этом пишет газета «Известия».

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Россиянам сейчас запрещено приобретать полисы, а Россия приостановила свое членство в системе.

Реализация этой идеи зависит от решения Брюсселя и его оценки санкционных рисков. В настоящее время страховые компании могут продавать «Зеленые карты» только на автомобили, зарегистрированные в их стране. Переговоры с Брюсселем начнутся после того, как дружественные страны определят свою позицию к концу года, но процесс длительный и вопрос будет решен не ранее начала 2025-го.