Российским водителям могут снова открыть доступ к "зеленым картам"

"Известия": россиянам могут снова открыть доступ к "Зеленым картам"
Иностранные страховые компании рассматривают возможность продажи россиянам «Зеленых карт» — международного аналога ОСАГО. Эта идея обсуждается с Бюро Турции и Азербайджана, как сообщает Российский союз автостраховщиков. Об этом пишет газета «Известия».
Россиянам сейчас запрещено приобретать полисы, а Россия приостановила свое членство в системе.
Реализация этой идеи зависит от решения Брюсселя и его оценки санкционных рисков. В настоящее время страховые компании могут продавать «Зеленые карты» только на автомобили, зарегистрированные в их стране. Переговоры с Брюсселем начнутся после того, как дружественные страны определят свою позицию к концу года, но процесс длительный и вопрос будет решен не ранее начала 2025-го.
Ранее стало известно, что страховщиков могут начать наказывать за уклонение от заключения договора ОСАГО. Кодекс об административных правонарушениях РФ может пополниться новыми составами правонарушений — воспрепятствование заключению договора ОСАГО и уклонение от его заключения со стороны страховых компаний. Официальный ответ Министерства финансов России на запрос главы комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова указывает на возможное расширение составов правонарушений в Кодексе об административных правонарушениях РФ.