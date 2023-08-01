Haval выпустит новый гибридный кроссовер

Автопроизводитель Haval до конца 2023 года выведет на китайский рынок новый гибридный кроссовер Raptor. Об этом сообщает autohome.com.cn.

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Длина автомобиля составляет 4800 мм, ширина — 1916 мм, высота — 1822 мм. Размер колесной базы — 2738 мм. Haval Raptor получит 1,5-литровый бензиновый мотор, который работает как генератор для подзарядки аккумуляторной батареи. Передние и задние колеса вращают электромоторы. Система полного привода предполагает наличие блокировки заднего дифференциала.

В Китае Haval Raptor будет стоить 200 тыс. юаней (2,54 млн рублей). О том, появится ли такой автомобиль в России, пока неизвестно.