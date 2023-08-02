«Автотор» отгрузил дилерам первую партию «китайского Wrangler»

Первые внедорожники BAIC BJ40 отправили российским дилерам.

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BJ40 — это среднеразмерный рамный внедорожник с двухлитровым бензиновым мотором, полным приводом и частично съемной крышей. Калининградский завод «Автотор» запустил серийное производство этой модели: первая партия собрана и уже отправлена в автосалоны по стране. Цены на новинку начинаются от 3 906 900 рублей, а ее главным конкурентом в России станет Tank 300, который стоит от четырех миллионов рублей.

За брутальный дизайн в стиле американских внедорожников BAIC BJ40 прозвали «китайским Wrangler». У «китайца» 210-миллиметровый дорожный просвет, глубина преодолеваемого брода — 750 миллиметра, а углы въезда и съезда составляют 37 и 31 градус соответственно.

В России модель представлена в единственной комплектации Flagship со светодиодной оптикой, 17-дюймовыми колесами с шинами All-Terrain, хромированным декором экстерьера и съемной пластиковой крышей. Запасное колесо вынесено на багажную дверь.

Автотор

У BJ40 есть запуск двигателя с кнопки, круиз-контроль, виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма, полноразмерная запаска и подогрев сидений с различными регулировками. Мультируль отделан кожей, но кресла все также обиты кожзамом.

Модификация тоже всего одна: бензиновый турбомотор объемом 2,0 литра мощностью 218 лошадиных сил, восьмиступенчатый автомат и раздаточная коробка с пониженным рядом. Заявленный разгон с места до сотни — 10,8 секунды, а расход топлива в смешанном цикле — 10,4 литра на 100 километров.