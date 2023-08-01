Эксперты объяснили, как изменятся цены на автомобили из-за роста утильсбора

В России с 1 августа в среднем в 2-4 раза вырастет утилизационный сбор на автомобили, который платится как при импорте, так и закладывают в стоимость производимых в стране машин. Как повышение сбора повлияет на цены, разбирались «Известия».

Увеличение утилизационного сбора на легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы призвано сократить число случаев, когда машины целенаправленно ввозятся для перепродажи. Индексация коснется как новых машин, так и б/у.

Видео дня

Согласно постановлению правительства, размер сбора для легковых автомобилей в зависимости от объема двигателя и возраста автомобиля вырастет в два-четыре раза, на грузовики — примерно в два раза. На модели легкого коммерческого транспорта ставки увеличиваются в 2,5-3,4 раза, на автобусы — в два-пять раз, на электробусы — почти в девять.

Минимальная сумма сбора составит три тысячи рублей — это тариф для физлиц, которые ввозят автомобиль с объемом двигателя до 3 л для личного пользования. А максимальная может достигать 500 тысяч рублей.

Опрошенные зданием эксперты отметили, что повышение сбора поможет сократить количество «серых» сделок на отечественном рынке, так как сложнее будет использовать «незаконную схему ввоза через страны ЕАЭС с кратным занижением таможенной стоимости».

При этом физлицам по льготному тарифу можно будет ввести только один автомобиль в год, за вторую машину придется уже заплатить как юрлицо. А если иномарка, ввезенная по льготному тарифу, будет продана в течение года, то собственник будет обязан доплатить за утилизационный сбор.

«Повышенный утилизационный сбор может стать драйвером локализации производства и сборки своих авто на территории России для иностранных автоконцернов. Зарубежным производителям станет гораздо выгоднее локализовать свое производство или сборку в России, так как новые цены на ввозимые иномарки могут оттолкнуть потенциальных покупателей», - уверен руководитель дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин.

При этом для российских автопроизводителей будут действовать меры господдержки. В Минпромторге заверили, что повышение утильсбора не скажется на стоимости отечественных автомобилей.

Однако в преддверии изменений тарифов примерно на 30% вырос спрос на покупку подержанных автомобилей, отмечается и рост их стоимости в среднем на 47,9% — в сравнении со II кварталом прошлого года. Его фиксируют как в «Авито Авто», так и основатель инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг Саид Залиев.

Эксперты считают, что новые ставки утилизационного сбора будут способствовать и дальнейшему росту стоимости как подержанных, так и новых автомобилей в пределах 10%. Однако в компании АвтоВАЗ отметили, что изменение размера утилизационного сбора не повлияет на цены автомобилей Lada.