Nissan представил спорткар Z Nismo

Спортивное отделение японской компании Nissan официально представило купе Z Nismo 2024 модельного года. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

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От обычной версии спорткара Z версия Nismo отличается оригинальными бамперами, боковыми юбками и задним спойлером, 19-дюймовыми коваными дисками Rays. Автомобиль доступен в черном, белом, серебристом, красном и эксклюзивном сером оттенках кузова. В салоне установлены спортивные кресла Recaro с отделкой из алькантары.

Под капотом установлен 420-сильный бензиновый турбомотор, который работает в паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Продажи Nissan Z Nismo должны начаться в сентябре этого года. Цена неизвестна.