Opel обещает электрифицировать линейку внедорожников

Компания Opel рассказала, какое будущее ждет ее внедорожники Crossland и Grandland. Обе модели перейдут в следующее поколение в 2024 году, но в то время как первая будет предлагать выбор между силовыми агрегатами с ДВС и электромобилем, последняя станет полностью электрической.

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Тем не менее компания планирует завершить переход на электромобили только к 2028 году, поэтому у более консервативно настроенных покупателей еще есть время решить, за что голосовать своими кошельками.