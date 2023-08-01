Opel обещает электрифицировать линейку внедорожников
Компания Opel рассказала, какое будущее ждет ее внедорожники Crossland и Grandland. Обе модели перейдут в следующее поколение в 2024 году, но в то время как первая будет предлагать выбор между силовыми агрегатами с ДВС и электромобилем, последняя станет полностью электрической.
Тем не менее компания планирует завершить переход на электромобили только к 2028 году, поэтому у более консервативно настроенных покупателей еще есть время решить, за что голосовать своими кошельками.
И Crossland, и Grandland дебютировали шесть лет назад. Они были основаны на разных архитектурах, и все указывает на то, что так и остается. Crossland использует платформу, известную как CMP, чтобы использовать преимущества широкого спектра трансмиссий. Ожидается, что в следующем поколении он станет больше и получит доступ к ранее недоступным электронным помощникам и функциям.