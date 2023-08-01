Дилер спрогнозировал старт продаж внедорожника BAIC BJ40 в России

Начать продажи в России внедорожника BAIC BJ40 могут уже в августе этого года. Об этом заявил «Российской газете» директор бренда «Авилон Changan» Илья Петров.

Он уточнил, что в течение 7-10 дней ожидается поступление автомобилей. Сейчас их отправляют с завода на подмосковный склад временного хранения (СВХ), добавил специалист.

По словам Петрова, контракты со сроком выдачи во второй декаде августа могут заключаться по цене от 3 906 900 рублей.

Он также указал на наличие в линейке автомобилей всей цветовой гаммы.

BAIC BJ40 является среднеразмерным рамным внедорожником. Он получил 2-литровый бензиновый турбомотор мощностью 225 л.с. в связке с 8-ступенчатой автоматической трансмиссией и полным приводом.