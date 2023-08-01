Lotus испытывает в Китае свою вторую полностью электрическую модель

Готовящийся седан Lotus Envya, имеющий кодовое название Type 133, один из долгожданных автомобилей на рынке. Как пишет издание 32CARS.RU, эта машина является четырехдверным купе E-сегмента, следующим по стопам кроссовера Eletre.

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Совсем недавно этот электрокар был замечен в Китае, где продолжаются тестовые заезды. По прогнозам Lotus Envya должен появиться на рынке уже в 2023-м году.