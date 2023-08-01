Volkswagen позаимствует платформу для электромобилей у Xpeng

Автомобильные компании Volkswagen и Xpeng планируют совместно разрабатывать электрические машины. Как сообщает издание SPEEDME.RU, это должно способствовать увеличению продаж и прибыльности китайского автопроизводителя Xpeng.

© Моя Москва.онлайн

Стало известно, что Volkswagen в рамках этого партнерства планирует использовать в своем производстве электрическую платформу Xpeng G9 «Edward». Уже в следующем году Xpeng будет получать доход от VW за технологические услуги.