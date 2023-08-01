Volkswagen позаимствует платформу для электромобилей у Xpeng

Volkswagen возьмет платформу для электромобилей у Xpeng
Автомобильные компании Volkswagen и Xpeng планируют совместно разрабатывать электрические машины. Как сообщает издание SPEEDME.RU, это должно способствовать увеличению продаж и прибыльности китайского автопроизводителя Xpeng.
Стало известно, что Volkswagen в рамках этого партнерства планирует использовать в своем производстве электрическую платформу Xpeng G9 «Edward». Уже в следующем году Xpeng будет получать доход от VW за технологические услуги.
Это следует из заявления генерального директора Volkswagen Group Оливера Блюма. По его словам, VW будет использовать платформу G9 от Xpeng и комбинировать ее с собственными технологиями.