Советский лимузин ЗИЛ-41045 продали в США по впечатляющей цене

На организованном американской компанией Bring A Trailer аукционе лимузин ЗИЛ-41045 нашел нового владельца.

Этот автомобиль был выпущен в СССР в 1985 году и долгое время работал в Гараже особого назначения, а затем попал в частные руки. В 2014 году машина оказалась в США, а теперь её владелец решил расстаться с автомобилем.

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Правительственный лимузин, как и полагается по статусу, выкрашен в чёрный цвет. Салон отделан кожей, деревом и тканью, а в оснащении машины остались и спецсигналы (сирена, маячки за решёткой радиатора) и телефоны спецсвязи в салоне.

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Как и другие экземпляры модели, этот ЗИЛ-41045 оснащён бензиновым мотором V8 объёмом 7,7 литра и мощностью 315 л. с. в сочетании с трёхступенчатой автоматической коробкой. Заявленный пробег автомобиля — 53 тысячи км.

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