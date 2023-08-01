$91.59+0.61100.94+0.98

Автобренд Hongqi начал продажи кроссовера HS7 нового поколения в Китае

Автопроизводитель Hongqi начал продажи кроссоверов HS7 нового поколения на китайском рынке. Об этом сообщает carnewschina.com.

В Китае начались продажи нового кроссовера HS7
© carnewschina.com

Новинка получила дизайн в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунд.

В Китае цены на новый Hongqi HS7 начинаются от 259 800 юаней (3,3 млн рублей).

Главное из автомира
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости