В Китае начались продажи нового кроссовера HS7

Автопроизводитель Hongqi начал продажи кроссоверов HS7 нового поколения на китайском рынке. Об этом сообщает carnewschina.com.

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Новинка получила дизайн в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.

Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунд.