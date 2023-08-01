В Китае начались продажи нового кроссовера HS7

Автобренд Hongqi начал продажи кроссовера HS7 нового поколения в Китае
Автопроизводитель Hongqi начал продажи кроссоверов HS7 нового поколения на китайском рынке. Об этом сообщает carnewschina.com.
Новинка получила дизайн в стиле последних моделей бренда. У кроссовера широкая решетка радиатора, интегрированные в передний бампер узкие светодиодные фары, большой спойлер на двери багажника. В салоне на центральной консоли расположен 12,3-дюймовый монитор мультимедийной системы.
Автомобиль оснащается 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 252 л.с. и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод передний или полный. От 0 до 100 км/час кроссовер разгоняется за 8,5 секунд.
В Китае цены на новый Hongqi HS7 начинаются от 259 800 юаней (3,3 млн рублей).
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