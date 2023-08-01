Volkswagen рассекретил новый логотип GTI

Компания Volkswagen будет называть спортивные электрокары по-новому. Немецкий автопроизводитель запатентовал логотип GTI — эту аббревиатуру марка использует для спортивных версий своих автомобилей с ДВС и сейчас, и она расшифровывается как Grand Touring Injection. В будущем же шильдиком GTI будут отмечены «заряженные» электрокары, так что буква I была заменена на графическое изображение молнии, указывающей на электрическую природу машины.

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В модельной линейке Volkswagen уже присутствуют «оспортивленные» версии электрических ID.4 и ID.5, но они именуются GTX. Как сообщает портал СarBuzz со ссылкой на базу патентного ведомства Германии, немецкая марка подала заявку на регистрацию нового начертания логотипа, адаптированного для машин с электрической силовой установкой. При этом официально смену логотипа Volkswagen пока не комментировал.

СarBuzz озвучивает две версии, зачем Volkswagen обновленный логотип. Первая — с переходом на производство электромобилей Volkswagen откажется от нынешнего GTX в пользу культового GTI. Вторая — шильдик GTI с молнией получат «заряженные» модели с гибридными силовыми установками, в состав которых войдут и ДВС, и электромоторы.

Как бы то ни было, эмблема GTX останется в строю еще как минимум несколько лет. На подходе «заряженный» Volkswagen ID.7 GTX — двухмоторный электрический лифтбек, премьера которого запланирована на осень этого года.