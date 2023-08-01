Volkswagen рассекретил новый логотип GTI
Компания Volkswagen будет называть спортивные электрокары по-новому. Немецкий автопроизводитель запатентовал логотип GTI — эту аббревиатуру марка использует для спортивных версий своих автомобилей с ДВС и сейчас, и она расшифровывается как Grand Touring Injection. В будущем же шильдиком GTI будут отмечены «заряженные» электрокары, так что буква I была заменена на графическое изображение молнии, указывающей на электрическую природу машины.
В модельной линейке Volkswagen уже присутствуют «оспортивленные» версии электрических ID.4 и ID.5, но они именуются GTX. Как сообщает портал СarBuzz со ссылкой на базу патентного ведомства Германии, немецкая марка подала заявку на регистрацию нового начертания логотипа, адаптированного для машин с электрической силовой установкой. При этом официально смену логотипа Volkswagen пока не комментировал.
СarBuzz озвучивает две версии, зачем Volkswagen обновленный логотип. Первая — с переходом на производство электромобилей Volkswagen откажется от нынешнего GTX в пользу культового GTI. Вторая — шильдик GTI с молнией получат «заряженные» модели с гибридными силовыми установками, в состав которых войдут и ДВС, и электромоторы.
Как бы то ни было, эмблема GTX останется в строю еще как минимум несколько лет. На подходе «заряженный» Volkswagen ID.7 GTX — двухмоторный электрический лифтбек, премьера которого запланирована на осень этого года.
От обычного ID.7 версия с приставкой GTX будет отличаться «спортивным» глянцевым черным декором, стандартной черной крышей, тонировкой и красной прострочкой в салоне. В движение такой электрокар будут приводит два электромотора, которые, по слухам, будут суммарно выдавать около 330 лошадиных сил.