Дизайнер придумал универсальный мини-трактор , которому не нужен тракторист

Алессандро Пеннезе придумал Vktor — роботизированную гусеничную платформу, которая повышает эффективность ведения сельского хозяйства, снижает эксплуатационные расходы и улучшает качество урожая.

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Заменив ручной труд умными машинами, Vktor стремится произвести революцию в сельском хозяйстве, уделяя первостепенное внимание безопасности и условиям труда работников.

Vktor оснащен четырьмя датчиками сближения, расположенными по краям его корпуса, что обеспечивает его навигацию в окружающей среде с максимальной точностью. Установленный лидар позволяет ещё точнее ориентироваться в пространстве.

В итоге гусеничный роботизированный трактор может работать без какого-либо вмешательства человека при выполнении своих задач.

Дизайнер также использовал экологически чистые материалы. Так, компоненты кузова изготавливаются с использованием технологии Sheet Molding Compound (SMC) — термореактивного листового материала, состоящего из стекловолокна.

Производственный процесс включает горячую штамповку в соединенных стальных формах, что обеспечивает долговечность и экологичность.

Vktor оснащен мощным аккумуляторным блоком емкостью 12 кВт/ч и длиной 1200 мм, что обеспечивает бесперебойную работу без частой подзарядки.