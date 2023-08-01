Иран начал поставлять в Армению пикапы IKCO Arisun 2

Иранская автомобилестроительная компания Iran Khodro начала поставки своего нового пикапа IKCO Arisun 2 в Армению, передает издание Charkhan. Автомобиль создан на основе старой модели Peugeot 405 и оборудован 1,8-литровым бензиновым атмосферным двигателем мощностью 97 л.с. (146 Нм) в сочетании с 5-ступенчатой механической трансмиссией и передним приводом. Грузоподъемность пикапа составляет 750 кг.

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Список оснащения включает задние парктроники, кондиционер, две подушки безопасности, электростеклоподъемники, аудиосистему и другие опции. Кроме того, доступна битопливная модификация с 75-литровым баллоном для метана. Официальная стоимость автомобиля пока не разглашается.