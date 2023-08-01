Новые автомобили «Москвич» подорожали на 228-392 тыс. рублей

Цены на новые автомобили «Москвич» выросли с 1 августа на 10,1-11,5%. На изменения в прайс-листах обратили внимание «Автоновости дня».

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Бензиновый кроссовер «Москвич 3» подорожал на 228 тыс. рублей, стартовая стоимость модели впервые превысила порог в 2 млн рублей. В базовой комплектации с механической трансмиссией он стоит 2,22 млн рублей, а с вариатором — 2,28 млн рублей. Более дорогая комплектация предлагается за 2,48 млн рублей.

Электрический «Москвич 3е» стал дороже на 392 тыс. рублей. Автомобиль доступен в единственной комплектации за 3,95 млн рублей.

1 августа в России вступили в силу новые ставки утилизационного сбора. По словам экспертов, это приведет к резкому подорожанию автомобилей.