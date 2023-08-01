На АвтоВАЗе скопилось более 12 тыс. некомплектных Lada Vesta

«На данное время на территории «АвтоВАЗа» находятся 12 300 автомобилей Vesta, требующих доработки (некомплект, перезаливка ПО) для последующей отправки потребителям, на начало корпоративного отпуска было больше примерно на 1 500 штук, за пять дней данное количество удалось отработать и отправить дилерам», — говорится в сообщении.