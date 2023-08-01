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На площадках АвтоВАЗа скопилось 12 тыс. Lada Vesta, требующих доработки

На площадках АвтоВАЗа в Тольятти скопилось более 12 тыс. некомплектных автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».

На АвтоВАЗе скопилось более 12 тыс. некомплектных Lada Vesta
© Пресс-служба Lada

«На данное время на территории «АвтоВАЗа» находятся 12 300 автомобилей Vesta, требующих доработки (некомплект, перезаливка ПО) для последующей отправки потребителям, на начало корпоративного отпуска было больше примерно на 1 500 штук, за пять дней данное количество удалось отработать и отправить дилерам», — говорится в сообщении.

По данным паблика, с 1 августа возобновил сборку автомобилей Lada Vesta. Пока в одну дневную смену продолжительностью 8 часов. Возможно, односменный режим сборки продлится до конца августа.

Ранее стало известно, что АвтоВАЗ может полностью остановить производство Lada Vesta на заводе в Тольятти до нормализации ситуации с комплектующими.

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