На АвтоВАЗе скопилось более 12 тыс. некомплектных Lada Vesta

На площадках АвтоВАЗа в Тольятти скопилось более 12 тыс. некомплектных автомобилей Lada Vesta. Об этом сообщает паблик Avtograd News в социальной сети «Вконтакте».
«На данное время на территории «АвтоВАЗа» находятся 12 300 автомобилей Vesta, требующих доработки (некомплект, перезаливка ПО) для последующей отправки потребителям, на начало корпоративного отпуска было больше примерно на 1 500 штук, за пять дней данное количество удалось отработать и отправить дилерам», — говорится в сообщении.
По данным паблика, с 1 августа возобновил сборку автомобилей Lada Vesta. Пока в одну дневную смену продолжительностью 8 часов. Возможно, односменный режим сборки продлится до конца августа.
Ранее стало известно, что АвтоВАЗ может полностью остановить производство Lada Vesta на заводе в Тольятти до нормализации ситуации с комплектующими.