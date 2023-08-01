В Индии началось производство нового бюджетного кроссовера Honda

Как сообщает SPEEDME.RU, Honda представила новый внедорожник Elevate на рынке SUV. Модель была официально представлена в начале июня и теперь поступила в серийное производство в Индии.

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Автомобиль производится на заводе Tapukara в Раджастхане, где также собираются седаны City и Amaze. По словам Honda, Elevate состоит из примерно 90% местных компонентов и будет экспортироваться из Индии.