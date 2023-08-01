В Индии началось производство нового бюджетного кроссовера Honda
Как сообщает SPEEDME.RU, Honda представила новый внедорожник Elevate на рынке SUV. Модель была официально представлена в начале июня и теперь поступила в серийное производство в Индии.
Автомобиль производится на заводе Tapukara в Раджастхане, где также собираются седаны City и Amaze. По словам Honda, Elevate состоит из примерно 90% местных компонентов и будет экспортироваться из Индии.
Планируемый объем производства составляет около 8 000 единиц в месяц. Основанный на платформе седана City, Elevate имеет длину 4 312 мм, ширину 1 790 мм, высоту 1 650 мм и колесную базу 2 650 мм.