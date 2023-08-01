Премьера в России первой модели бренда Jaecoo состоится в сентябре

В сентябре 2023 года состоится российская премьера бренда Jaecoo и старт продаж его первой модели — интеллектуального кроссовера Jaecoo J7, дебютировавшего на ХХ международном Шанхайском автосалоне. Автомобиль также готовится к запуску в Восточной Европе, а затем появится в Центральной и Южной Америке, на Ближнем Востоке, в Австралии и других регионах. Являясь частью концепции O&J, марка Jaecoo продолжает задавать тренды в автомобилестроении, предлагая инновации, которые предоставляют широкие возможности в сегменте городских внедорожников.

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Подробности о российских спецификациях модели Jaecoo J7 будут объявлены ближе к официальному старту продаж. Открытие первых флагманских шоурумов OMODA & JAECOO ожидается уже в этом месяце.

Новый высокотехнологичный кроссовер Jaecoo J7 унаследовал концепцию классических внедорожников, дополнив ее современными эстетическими элементами дизайна, что придает автомобилю неповторимость и брутальный внешний вид. Интерьер модели отличается многофункциональностью и высоким уровнем эргономики, предоставляя водителю и пассажирам широкий спектр инновационных технических решений.

Мультимедийная система Jaecoo J7, обладающая превосходными развлекательными и аудиовизуальными возможностями, создана на базе высокопроизводительного чипа Qualcomm 8155 и представлена на большом интерактивном дисплее диагональю 14,8 дюйма. Технология W-HUD представляет собой интеллектуальное управление множеством функций автомобиля, предоставляя водителю доступ к сведениям о поездке, режимам вождения, навигации и техническим показателям.