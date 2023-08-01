«Москвич» подорожал сразу на 300 тысяч рублей
Стоимость новых автомобилей «Москвич» поднялась на 10,1-11,5%. Цены скорректировали 1 августа, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на прайс-листы.
В частности, стоимость бензинового кроссовера «Москвич 3» поднялась на 228 тыс. рублей. До этого стартовая цена машины не превышала порог в 2 млн рублей.
В базовой комплектации с механической трансмиссией автомобиль можно приобрести за 2,22 млн рублей, а с вариатором — за 2,28 млн рублей. Стоимость более дорогой комплектации составляет 2,48 млн рублей.
Также зафиксировано удорожание электрического «Москвича 3е» - на 392 тыс. рублей. Он продается в единственной комплектации. Стоимость модели составляет
3,95 млн рублей.
Ранее портал Auto.ru сообщил, что одна из новых моделей завода «Москвич» получила одобрение типа транспортного средства от Росстандарта под внутренним индексом DD1. Несмотря на то, что производитель еще не анонсировал эту модель, известно, что в этом году на конвейер столичного предприятия должны выйти две новинки.