«Москвич» подорожал сразу на 300 тысяч рублей

Стоимость новых автомобилей «Москвич» поднялась на 10,1-11,5%. Цены скорректировали 1 августа, сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на прайс-листы.

В частности, стоимость бензинового кроссовера «Москвич 3» поднялась на 228 тыс. рублей. До этого стартовая цена машины не превышала порог в 2 млн рублей.

В базовой комплектации с механической трансмиссией автомобиль можно приобрести за 2,22 млн рублей, а с вариатором — за 2,28 млн рублей. Стоимость более дорогой комплектации составляет 2,48 млн рублей.

Также зафиксировано удорожание электрического «Москвича 3е» - на 392 тыс. рублей. Он продается в единственной комплектации. Стоимость модели составляет

3,95 млн рублей.