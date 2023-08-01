Хэтчбек Toyota Corolla GR Sport приятно удивил на «лосином тесте»

Хэтчбек Toyota Corolla GR Sport достойно проявил себя на «лосином тесте». Как пишет испанское издание km77, которое проводило испытание, автомобиль продемонстрировал уверенное и надежное поведение на скорости 76 километров в час. Ему не удалось успешно пройти только двойную переставку уже на зачётных 77 километрах в час. Судя по видео, «хот-хэтчу» не хватает совсем немного до блестящего выполнения упражнения, вероятно, при большем количестве попыток он бы справился.
Эксперты тестировали автомобиль с мотором мощностью 196 лошадиных сил, обутый в шины размерности 225/40 R18 не самой дорогой модели Falken Ziex Ecorun. Последние не помешали показать хорошие результаты.
По результатам прохождения «змейки» Corolla GR Sport показала результат 24,5 секунды, встав на один уровень с Mercedes-Benz EQS, Nissan Qashqai, Honda HR-V и Kia Niro. Лучший результат в этом испытании показывал Alpine A110S - 21,6 секунды.
Весной прошлого года японская марка представила еще более «заряженный» хэтчбек Toyota GR Corolla с трехцилиндровым турбодвигателем объемом 1,6 литра, «механикой» с короткоходной кулисой и полным приводом GR-Four с тремя предустановленными режимами работы.