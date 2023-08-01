Хэтчбек Toyota Corolla GR Sport приятно удивил на «лосином тесте»

Хэтчбек Toyota Corolla GR Sport достойно проявил себя на «лосином тесте». Как пишет испанское издание km77, которое проводило испытание, автомобиль продемонстрировал уверенное и надежное поведение на скорости 76 километров в час. Ему не удалось успешно пройти только двойную переставку уже на зачётных 77 километрах в час. Судя по видео, «хот-хэтчу» не хватает совсем немного до блестящего выполнения упражнения, вероятно, при большем количестве попыток он бы справился.