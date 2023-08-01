Skoda презентовала обновленный хэтчбек Scala

Одной из икон семейных автомобилей до сих пор остается популярная Skoda Octavia. Вместе с тем, как пишет издание 32CARS.RU, автопроизводитель из Чехии решил обновить свою более бюджетную модель Scala.

Новые изменения должны помочь обычному пятидверному хэтчбеку составить конкуренцию таким моделям, как Ford Focus, Kia Ceed и Vauxhall Astra. Основные изменения в Scala сосредоточены на некоторых элементах дизайна.