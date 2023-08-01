Стала известна цена однодневного полиса ОСАГО

Экономия при покупке краткосрочного полиса ОСАГО не будет существенной, поскольку стоимость однодневной «автогражданки» составит пятую часть от стоимости полиса за год. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель департамента андеррайтинга СК «МАКС» Алексей Фомичев

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«При средней стоимости полиса ОСАГО сроком на один год 7830 рублей однодневное ОСАГО, предположительно, обойдется в 1560 рублей. Принятие законопроекта о «коротком» ОСАГО никак не отразится на стоимости годового полиса», — сказал Фомичев.

По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова, стоимость «короткого» полиса в пересчете на день будет намного выше, чем для «длинных» договоров. Как показывает статистика, риск попадания в ДТП у водителей с такими полисами гораздо выше, чем у тех, кто страхует свою ответственность на длительный срок, отметил он.

Краткосрочные полисы ОСАГО будут востребованы у водителей, которые планирует продать свой автомобиль и им нужен полис только до момента продажи. Или, например, у водителей, подрабатывающих на своем автомобиле только по выходным, объяснил вице-президент по автострахованию «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.