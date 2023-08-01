Покупатель Mersedes-Benz GLE 2015 года отсудил 1,8 млн рублей за скрученный пробег

Автосалон, который продал иномарку с заниженным пробегом, вернет покупателю больше половины стоимости автомобиля. Об этом сообщает объединенная пресс-службы судебной системы Липецкой области.

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В конце 2021 года житель Липецкой области приобрел в автосалоне Mersedes-Benz GLE 2015 года выпуска за 3,5 млн рублей с пробегом 86 тыс. км. После покупки гражданин обратился к официальному дилеру Mersedes-Benz и выяснил, что в ноябре 2019 года пробег автомобиля был вдвое больше.

Автосалон отказался возмещать покупателю часть стоимости машины, после чего гражданин обратился в суд. Правобережный районный суд Липецка встал на сторону покупателя и постановил, что дилер обязан уменьшить покупную цену на 574,5 тыс. рублей, выплатить неустойку в размере 1 млн рублей, а также штраф, компенсацию морального вреда и судебных расходов (всего свыше 1,8 млн рублей).

Позже дилер подал апелляционную жалобу, но Липецкий областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. В суде заявили, что автосалон должен был знать о риске скрутки пробега предыдущим владельцем и провести проверку соответствия показаний до заключения договора купли-продажи.