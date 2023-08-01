Эксперты рассказали, какие запчасти на иномарки подорожали больше всего

С начала января по середину июля 2023 года в России запчасти для иномарок увеличились в цене до 20%. Об этом со ссылкой на исследование Drom.ru сообщает Autonews.
Аналитики подсчитали динамику изменения цен на запчасти для автомобилей марок Lada, Volkswagen, Toyota, Hyundai и Audi. К примеру, свечи зажигания для Audi выросли в цене на 19,7% (до 1020 рублей), при этом средняя цена свечи зажигания для машин всех марок за этот период снизилась на 8% (до 860 рублей).
Наиболее подорожавшей категорией запчастей эксперты называют дефицитные, среди которых блоки контроля двигателя и датчики расхода воздуха. Для Toyota такой датчик подорожал на 16% (до 1,2 тыс. рублей), а блок управления двигателем для Volkswagen — на 12,5% (до 4 тыс. рублей).
Тормозные диски и колодки подорожали для всех машин, дороже всего их покупка обойдется владельцам японских автомобилей. Стойки амортизаторов стали дешевле для всех машин. Отмечается, что в связи с отказом покупателей от фирменных товаров в пользу аналогов с средняя стоимость планового техобслуживания в первой половине 2023 года относительно конца прошлого года не изменилась.