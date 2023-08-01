Mercedes разрабатывает виртуального помощника на базе ChatGPT

Mercedes-Benz разрабатывает виртуального помощника на базе ChatGPT
Mercedes-Benz надеется улучшить возможности своих талисманов голосового помощника с помощью нейронной сети ChatGPT. Компания заявляет, что уже достигла соглашения с Microsoft и сейчас занимается бета-тестированием этой функции в США: все владельцы Mercedes с информационно-развлекательной системой MBUX могут присоединиться.
Производитель считает, что с помощью обученной лингвистической модели можно расширить возможности электронного помощника. Чаще всего программное обеспечение поставляется с заранее определенным и, следовательно, ограниченным набором функций. Напротив, ChatGPT может поддерживать то, что выглядит как естественный разговор с людьми.
Разработчики этой функции намерены использовать этап бета-тестирования для сбора информации о наиболее часто задаваемых вопросах и ответах, а затем определить следующие цели оптимизации. Этап продлится три месяца, в течение которых будут собраны данные от 900 000 владельцев MBUX в США. Как только будет получено согласие, обновление ПО по беспроводной сети должно прибыть и установиться автоматически.