Mercedes разрабатывает виртуального помощника на базе ChatGPT

Mercedes-Benz надеется улучшить возможности своих талисманов голосового помощника с помощью нейронной сети ChatGPT. Компания заявляет, что уже достигла соглашения с Microsoft и сейчас занимается бета-тестированием этой функции в США: все владельцы Mercedes с информационно-развлекательной системой MBUX могут присоединиться.

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Производитель считает, что с помощью обученной лингвистической модели можно расширить возможности электронного помощника. Чаще всего программное обеспечение поставляется с заранее определенным и, следовательно, ограниченным набором функций. Напротив, ChatGPT может поддерживать то, что выглядит как естественный разговор с людьми.