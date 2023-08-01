В России начали продавать кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo

Российские дилеры начали предлагать новые китайские кроссоверы GAC Trumpchi Emkoo, обратила внимание «Газета.Ru». Объявления с такими автомобилями размещены в классифайдах, цены начинаются от 2,7 млн рублей.

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Модель появилась на рынке Китая в сентябре 2022 года. Она построена на модульной платформе GPMA (Global Platform Modular Architecture) и по габаритам сопоставима с Toyota RAV4 и Honda CR-V. Длина равна 4680 мм, ширина – 1901 мм, высота – 1660 мм, колесная база – 2750 мм.

Представленные на российском рынке GAC Trumpchi Emkoo оснащены 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной коробкой передач. Привод только передний.