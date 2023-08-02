Управлять мопедами без водительских прав запретили в Азербайджане
С 1 августа в Азербайджане запрещено управлять мопедами без водительских прав. Поправки в закон «О дорожном движении» были внесены в ноябре, но в силу вступили во вторник, сообщает «МИР 24».
Речь идет о транспорте с максимальной скоростью свыше 50 км/ч. Теперь водители мопедов обязаны иметь государственный регистрационный знак и водительские права категории «А1».
За нарушение закона придется заплатить штраф до 100 манатов. Это чуть больше пяти тысяч рублей.