Управлять мопедами без водительских прав запретили в Азербайджане

С 1 августа в Азербайджане запрещено управлять мопедами без водительских прав. Поправки в закон «О дорожном движении» были внесены в ноябре, но в силу вступили во вторник, сообщает «МИР 24».

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Речь идет о транспорте с максимальной скоростью свыше 50 км/ч. Теперь водители мопедов обязаны иметь государственный регистрационный знак и водительские права категории «А1».