Каршеринг в Санкт-Петербурге обновится «Москвичами»
Парк сервиса каршеринга «Яндекс Драйв» в Санкт-Петербурге пополнится 600 новыми автомобилями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.
Отмечается, что это произойдет уже в августе.
В сообщении говорится, что появление новых моделей является продолжением поэтапного обновления парка сервиса во всех городах присутствия.
Среди ожидаемых новинок - автомобили «Москвич 3», а также Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro.
Сервис «Яндекс Драйв» функционирует в ряде городов России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
Ранее «Известия» со ссылкой на данные инвестиционной транспортной компании ГТК-Холдинг сообщили, что жители России начали чаще сдавать в аренду премиальные автомобили, количество таких предложений с начала года увеличилось на 55%. Больше всего обращений в специализированные сервисы с предложением сдать свое премиальное авто в аренду (около 80%) приходится на Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Краснодарский край.