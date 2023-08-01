Каршеринг в Санкт-Петербурге обновится «Москвичами»

Парк сервиса каршеринга «Яндекс Драйв» в Санкт-Петербурге пополнится 600 новыми автомобилями, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании.

Отмечается, что это произойдет уже в августе.

В сообщении говорится, что появление новых моделей является продолжением поэтапного обновления парка сервиса во всех городах присутствия.

Среди ожидаемых новинок - автомобили «Москвич 3», а также Geely Coolray и Chery Tiggo 4 Pro.

Сервис «Яндекс Драйв» функционирует в ряде городов России, в частности в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.