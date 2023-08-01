Компактный внедорожник Skoda Kamiq получил обновление

Компания Skoda представила обновленный внедорожник Skoda Kamiq 2023 года
Некоторое время назад чешская автомобильная компания Skoda объявила о поступлении на рынок электрокаров в виде нескольких новых внедорожников и даже универсала. Вместе с тем, как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель не намерен пока что полностью отказываться бензиновых моторов.
И вот теперь появилось обновление для компактного кроссовера Kamiq с ДВС. Данная модель получила несущественный фейслифтинг. В итоге Skoda Kamiq не претерпел каких-то революционных изменений во внешности.
Следует отметить, что Kamiq в последние два года превосходил по продажам два других внедорожника от Skoda - Karoq и Kodiaq. Что касается технических возможностей, то в Kamiq установлен 1,0-литровый 3-цилиндровый двигатель TSI мощностью 94 или 114 лошадиных сил. Топовая версия выдает 148 л.с.