Компактный внедорожник Skoda Kamiq получил обновление

Некоторое время назад чешская автомобильная компания Skoda объявила о поступлении на рынок электрокаров в виде нескольких новых внедорожников и даже универсала. Вместе с тем, как пишет SPEEDME.RU, автопроизводитель не намерен пока что полностью отказываться бензиновых моторов.

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И вот теперь появилось обновление для компактного кроссовера Kamiq с ДВС. Данная модель получила несущественный фейслифтинг. В итоге Skoda Kamiq не претерпел каких-то революционных изменений во внешности.