Объявлены российские цены на кроссовер Changan CS75 Plus

Стала известна цена и стартовали продажи в России кроссовера Changan CS75 Plus
Компания Changan объявила российские цены на кроссовер CS75 Plus. Модель можно приобрести у всех дилеров марки за 2 749 900 рублей.
В перечень оборудования автомобиля входит полностью светодиодная оптика, включая габаритные и дневные ходовые огни, а также фары головного света с программируемой функцией отложенного выключения.
Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом, функцией складывания и интегрированными указателями поворота выкрашены в модный черный глянец, а 18-дюймовые легкосплавные колесные диски получили стильный комбинированный окрас.
Машина оснащена турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 178 л.с. Мотор работает с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Привод - передний.
Передняя подвеска нового CS75 Plus - независимая, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя - независимая, многорычажная.
Новинка стала 14-й моделью в продуктовой линейке Cgangan на российском рынке.