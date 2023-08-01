Объявлены российские цены на кроссовер Changan CS75 Plus

Компания Changan объявила российские цены на кроссовер CS75 Plus. Модель можно приобрести у всех дилеров марки за 2 749 900 рублей.

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В перечень оборудования автомобиля входит полностью светодиодная оптика, включая габаритные и дневные ходовые огни, а также фары головного света с программируемой функцией отложенного выключения.

Боковые зеркала заднего вида с электрорегулировками, подогревом, функцией складывания и интегрированными указателями поворота выкрашены в модный черный глянец, а 18-дюймовые легкосплавные колесные диски получили стильный комбинированный окрас.

Машина оснащена турбированным двигателем объемом 1,5 литра и мощностью 178 л.с. Мотор работает с шестиступенчатой автоматической трансмиссией Aisin. Привод - передний.

Передняя подвеска нового CS75 Plus - независимая, типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Задняя - независимая, многорычажная.