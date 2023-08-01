В России продают новое поколение Toyota Tundra в экстремальной модификации

В России начались продажи нового Toyota Tundra с тюнингом Arctic Trucks. За доработку модели Tundra нового поколения, которая официально на российском рынке не представлена, отвечало подразделение «Арктик Тракс Россия». За основу были взяты пикапы, ввезенные в страну по параллельному импорту: за доплату автомобиль можно «прокачать» несколькими десятками уникальных компонентов и дополнительным оборудованием.

© Motor.ru / Arctic Trucks

«Арктик Тракс Россия» предлагает для Tundra лифт передней и задней подвески, 17- либо 20-дюймовые кованые диски, модифицированные передние и задние кронштейны, расширенные колесные арки, алюминиевую защиту картера, а также калибратор спидометра. В результате доработок дорожный просвет пикапа увеличится со стандартных 239 миллиметров до 276 миллиметров, а углы въезда и съезда — с 21 и 24 градусов до 31 и 26 градусов соответственно.

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Arctic Trucks

Пикап предлагается с бензиновым битурбомотором V6 объемом 3,4 литра в связке с десятиступенчатым автоматом. Также есть 437-сильная гибридная версия на базе того же двигателя.

Toyota Tundra в исполнении Arctic Trucks AT37 доступна в четырех уровнях исполнения, включая TRD. Автомобили продаются с НДС, в лизинг, кредит и по программе трейд-ин, а гарантия составляет 1 год и 70 тысяч километров пробега. Стоимость готового автомобиля Tundra Arctic Trucks AT37 — 12 580 000 рублей, а сама модификация без учета цены машины обойдется в 1 350 000 рублей.