Tesla грозит новый крупный скандал

Американского производителя электромобилей Tesla могут ждать серьезные неприятности в Соединенных Штатах. Как пишет SPEEDME.RU, регулятор автомобильной безопасности начал расследование, которое затронет электрокары Model 3 и Model Y 2023-го года выпуска.

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Дело в том, что в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) поступило уже 12 жалоб от автовладельцев. В них сказано, что в электромобилях происходит внезапный отказ рулевого управления и гидроусилителя руля.