Британцев лишили седанов и универсалов Volvo

Как сообщает SPEEDME.RU, производитель автомобилей Volvo прекратил выпуск моделей S60/V60 и S90/V90 в своей британской линейке. Это фактически означает прекращение продаж седанов и универсалов в Великобритании.

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Теперь в линейку внедорожников автопроизводителя входят XC40, C40, XC60 и XC90, а в будущем к ним присоединятся EX30 и флагманский EX90. Первые сокращения в Великобритании начались еще летом.