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Продажи кроссоверов Neta Aya начнутся на китайском рынке 3 августа

Продажи нового кроссовера Neta Aya в Китае стартуют 3 августа. Об этом сообщает carnewschina.com.

Определена дата начала продаж кроссоверов Neta Aya
© Neta

По данным издания, недавно автопроизводитель получил разрешение от правительства Китая на выпуск таких кроссоверов и теперь готов к поставкам в дилерские центры по всей стране.

Neta Aya представляет собой обновленный вариант модели Neta V. Основными конкурентами кроссовера станут такие популярные модели, как BYD Seagull и Wuling Bingo. Длина автомобиля составляет 4070 мм, ширина — 1690 мм, а высота — 1540 мм, при колесной базе 2420 мм.

Машина будет оснащена электромотором мощностью 95 л.с. и передним приводом. Максимальная скорость — 100 км/ч. На одном заряде батареи автомобиль может проехать до 320 км.

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