Определена дата начала продаж кроссоверов Neta Aya

Продажи нового кроссовера Neta Aya в Китае стартуют 3 августа. Об этом сообщает carnewschina.com.

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По данным издания, недавно автопроизводитель получил разрешение от правительства Китая на выпуск таких кроссоверов и теперь готов к поставкам в дилерские центры по всей стране.

Neta Aya представляет собой обновленный вариант модели Neta V. Основными конкурентами кроссовера станут такие популярные модели, как BYD Seagull и Wuling Bingo. Длина автомобиля составляет 4070 мм, ширина — 1690 мм, а высота — 1540 мм, при колесной базе 2420 мм.