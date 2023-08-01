Skywell привезет в Россию новый электромобиль

Китайский автопроизводитель Skywell планирует начать продажи в России фургона D11. Об этом сообщает портал «Китайские автомобили».

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В Китае двухместный грузовой фургон предлагается в двух вариантах: с обычной или высокой крышей. Длина стандартной версии автомобиля составляет 5960 мм, ширина — 2020 мм, высота — 2360 мм. У «подросшей» модели кузов выше — 2650 мм.

В движение Skywell D11 приводит электромотор мощностью 136 л.с., расположенный на задней оси. Максимальная скорость составляет 100 км/ч. Запас хода — 288 км. С помощью специального устройства можно зарядить аккумулятор за 2 часа.

Электромобиль оснащается 16-дюймовыми колесами, камерой заднего вида, противотуманными фарами, зеркалами с электрорегулировкой, кондиционером и двумя динамиками.